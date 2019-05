Cidades Obeso é retirado de casa através da janela com ajuda dos bombeiros e do Samu Segundo a corporação, ele estava com diversos problemas de saúde e sem locomoção

Um senhor obeso de aproximadamente 200 kg precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na madrugada deste sábado (18), em Goiânia. Com diversos problemas de saúde e sem locomoção, por volta de 4h40 de hoje, a corporação chegou na casa do homem quando ele estava deitado na cama em um quarto no segundo andar da residê...