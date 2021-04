Cidades Obesidade responde por 50% de gastos com câncer Estudo foi feito pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca)

Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) revela que o gasto com casos de câncer relacionados à obesidade entre adultos ficou em R$ 1,4 bilhão do total de 3,5 bilhões aplicados em 2018 pelo governo federal no tratamento da doença na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Feito em parceria com a Universidade do Estado do Rio d...