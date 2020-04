A OAB Rio Verde criou e já empossou na segunda-feira (27) a diretoria da Comissão Especial de Apoio e Suporte à Advocacia durante a Pandemia do Covid-19, devido ao aumento na quantidade de novos decretos, portarias e resoluções com o avanço do coronavirus.

Os integrantes da comissão são diretores que militam na Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, buscando assim oferecer à advocacia de forma técnica e esclarecedora informações de todas as áreas, na medida em que forem surgindo novas regulamentações de funcionamento.

O presidente da subseção, Alessandro Gil Moraes Ribeiro, deu posse à diretoria da comissão em reunião virtual, onde os diretores já definiram as primeiras atividades voltadas a auxiliar e dar suporte nas dúvidas e novos desafios a advogados e advogadas da subseção de Rio Verde.



Veja quem integra a nova comissão:

- Ana Carolina Lenza - Presidente;

- Danilo Marques Borges - Vice-Presidente;

- Liliane Pereira de Lima - Secretária-Geral;

- Marcus Antônio Pastina Júnior - Secretário-Geral Adjunto.