Cidades OAB quer comprar vacina para advogados Advogado goiano preside comissão que vai buscar laboratórios para comprar doses de vacina "desde que não traga qualquer prejuízo para a sociedade" e sem concorrer com o poder público

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quer negociar com laboratórios a compra de doses de vacina contra a Covid-19 para 1,3 milhões de advogados, sendo 48 mil deles em Goiás. A intenção é atender também os dependentes diretos dos profissionais, o que elevaria o tamanho da população atendida para 5,2 milhões no País e 200 mil no Estado. Apesar do anúncio da iniciativa, n...