Cidades OAB pede informações sobre a reabertura do Parque Mutirama, em Goiânia Caso as informações não forem apresentadas, o órgão orienta a suspensão da reabertura do local

A comissão de obras públicas paradas e inacabadas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás (OAB/GO) pediu junto a Prefeitura de Goiânia informações quanto a reabertura do Parque Mutirama em Goiânia, programada para este sábado (29). Entre as informações solicitadas estão à apresentação dos engenheiros e empresas responsáveis pela reforma dos brinquedos e o al...