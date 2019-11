Cidades OAB-GO se reúne com advogados para discutir Medida Provisória que extingue DPVAT Seccional deve elaborar documento contrário à medida que será enviado ao Conselho Federal da OAB

Aproximadamente 100 advogados que trabalham diretamente com os seguros obrigatórios de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT) se reúnem, nesta segunda-feira (25), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO), em Goiânia. O encontro, que conta com a participação d...