A Ordem dos Advogados do Brasil - seção Goiás (OAB-GO) determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) fossem oficiados para que informem todos os dados de crimes violentos (com morte) ocorridos em 2019, em especial as vítimas de ações de confronto contra as forças de segurança. A Comissão de Direitos Humano (CDH) da Ordem determinou ainda a instauração de procedimento interno para apurar o assunto.

A ação foi embasada em reportagem publicada pelo O POPULAR no último domingo que mostra um aumento de 36% das ações de intervenção policial que resultaram em morte. O número de vítimas, entretanto, é um mistério, já que não está no site da SSP e a pasta não o divulga sob a alegação de que é sigiloso. Em nota enviada no último dia 9, a SSP usa como base uma portaria de 2016 do ex-governador José Eliton, na época em que era o titular da pasta.

Entretanto, mesmo após a portaria, em 2017 e 2018 a SSP por vezes repassou os dados de mortes em confronto. A própria pasta, no primeiro semestre deste ano, enviou à reportagem dados de mortes em confronto do segundo semestre do ano passado, assim como os de janeiro a março de 2019. Questionada sobre isso, a secretaria disse que “o sigilo de dados é uma garantia constitucional”.

Sobre o motivo pelo qual os dados de mortes em ocorrências registradas como confronto são sigilosos, mas o número de ações não é, estando no site de estatística da pasta, a SSP respondeu apenas que “só é possível compilar os números de mortes por confronto após a finalização do inquérito policial”. Os dados no site, entretanto, não são referentes a inquéritos, mas sim aos registros das ocorrências - os Registros de Atendimento Integrado (RAIs).

O POPULAR mostrou na semana passada, e reiterou em reportagem de domingo, que o MP-GO também não repassou os dados ao jornal, apesar de já o tê-lo feito anteriormente. Dados de 2018 e de janeiro a abril deste ano de mortos em ações registradas como confronto foram repassados pelo órgão, por meio do Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP). Entretanto, O POPULAR pediu dados de maio a setembro deste ano, mas o órgão não repassou. Por isso, a OAB também oficiou o órgão.

O MP disse que até o momento não houve comunicação formal sobre o documento da OAB, e que assim que receber irá analisar a viabilidade de apresentar alguma resposta. A SSP também afirmou que ainda não foi notificada oficialmente e que aguarda para saber o teor do documento e se manifestar.

MP muda explicação

Em nota enviada nesta segunda-feira (21), o MP-GO afirmou que os dados de morte em intervenção policial são repassados mensalmente pela SSP ao GCEAP, mas que as informações não têm sido repassadas nos últimos meses. “Por isso mesmo, o MP-GO já está em interlocução com a SSP, buscando a transparência no repasse dos dados”, disse.

Nas últimas semanas, entretanto, a explicação foi diferente. A reportagem solicitou dados ao órgão no dia 2 de outubro, mas não foram repassados. No dia 11, o MP-GO respondeu que segundo o GCEAP,” o órgão está com uma demanda prioritária muito grande e ainda não há estimativa de quando poderá responder ao pedido”. Posteriormente, no dia 14, o MP acrescentou que há um processo de transição no órgão em relação ao controle externo da atividade policial. “As atribuições estão sendo repassadas a outra área, mas o processo não foi concluído”, dizendo que por isso não conseguira fornecer os dados.

Antes disso, em julho, a reportagem pediu ao MP os dados de janeiro a junho. Na ocasião, o órgão informou que as informações ainda não haviam sido compiladas. Depois, afirmou que ainda não haviam sido repassados pela SSP ao MP e compilá-los demandava tempo. Por fim, o órgão repassou as informações somente de janeiro a abril.

Em 2017, a SSP determinou que dados de mortes em intervenção policial fossem repassadas ao MP-GO em um prazo máximo de 24 horas. A decisão foi tomada após um caso de grande repercussão, em que policiais militares mataram duas pessoas e manipularam a cena do crime, em Senador Canedo, para forjar um confronto.

Assim, ainda em julho, a reportagem questionou o motivo pelo qual o GCEAP não estava recebendo as informações de mortes em confronto desde maio. O MP-GO, por sua vez, afirmou que não procedia a informação. O órgão disse que todos os promotores e procuradores têm acesso ao MPortal, ferramenta da SSP na qual consta todas as ocorrências das forças policiais de todas as naturezas. “O que se sucedeu a partir de maio foi apenas o fato de o formato dos dados repassados estarem como RAIs, e não em forma de questionário (pergunta-resposta).”