Cidades OAB-GO faz ato em repúdio às agressões sofridas por advogado em Goiânia Ato de desagravo ocorreu na manhã desta quarta-feira (28) na Praça da Bíblia, ao lado de onde as agressões ocorreram

Atualizado às 11h23 Na manhã desta quarta-feira (28), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) fez um ato público em repúdio às agressões sofridas pelo advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, na última quarta-feira (21), no Camelódromo da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, por policiais militares. O órgão fez...