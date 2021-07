Cidades OAB/DF emite nota de repúdio sobre agressão sofrida por advogado pela polícia de Goiás “É inaceitável que policiais tenham esse comportamento! Assim, vimos exigir, como cidadãos brasileiros e advogados, providências imediatas da Secretaria de Segurança Pública e do governador Ronaldo Caiado"

A Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal emitiu uma nota de repúdio acerca das agressões policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) – braço do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás – contra o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior. “Foi brutal e covarde, um verdadeiro ataque, o que vimos em imagens veiculadas ...