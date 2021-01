Cidades OAB denuncia governo Bolsonaro à OEA por omissão no combate à epidemia da Covid-19 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA (Organização dos Estados Americanos), apure os atos praticados pelo Estado brasileiro que atentam aos direitos humanos no contexto da epidemia

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) denunciou o governo federal à CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), da OEA (Organização dos Estados Americanos), por sua atuação no combate à epidemia do novo coronavírus. A OAB quer que a comissão apure os atos praticados pelo Estado brasileiro que atentam aos direitos humanos no contexto da epi...