Cidades OAB aprova paridade de gênero para eleições de seccionais e subseções Conselheira goiana foi a responsável pela proposta que determina 50% de participação feminina nas chapas

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou na tarde desta segunda-feira (14) paridade de gênero para as eleições das seccionais e subseções da OAB. A partir de 2021 as chapas deverão ser registradas com 50% de participação feminina. A proposta é de autoria da conselheira federal por Goiás Valentina Jungmann. Durante a sessão virtual, que durou mais d...