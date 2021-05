Cidades O sonho goiano deixa a Bélgica Parte dos 50 mil brasileiros sem documentos que vive no país europeu, a metade formada por imigrantes de Goiás, está retornando para casa. Condições pioraram na pandemia

Tradicionalmente a Bélgica não é vista como destino habitual de goianos que decidem deixar o Brasil para tentar uma nova vida no exterior. Mas desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) esta premissa tem caído por terra com o movimento de retorno de muita gente que buscou o país europeu nos últimos anos. A crise desencadeada pelo boom da Covid-19 no velho contin...