Hoje sinto uma felicidade egoísta tão grande, que fico tentada a rechear este diário com frases de autoajuda, dignas das “Clarices”, “Jabours” e “Quintanas” forjadas nas redes sociais. Depois de três meses tentando sair de uma casa com água ferruginosa e fedida, com goteiras, sem acesso ao transporte público e alugada por um preço muito acima do razoável, conseguimos nos mudar para um apartamento onde desde o início gostaríamos de morar. A despeito da severa proibição de deslocamento, de posicionamentos distintos por parte das polícias consultadas (deslocamentos irregulares podem render de multa à detenção) tivemos incentivo e oferta de ajuda de pessoas queridas na Itália.

Criamos coragem e fomos. O trajeto de 13 quilômetros atravessa cinco municípios - sair do próprio município já te coloca em uma situação irregular. Arrumei as coisas na nova casa e fui ao supermercado. Estava tão feliz que a fila de mais de uma hora foi divertida. Ao lado da fila do supermercado, havia a da farmácia, ainda maior, de pessoas, com os olhares vagos e os rostos cobertos de máscaras. Muitas pessoas idosas e, o que poderia parecer uma hecatombe zumbi, aos meus olhos e coração mais atentos (não estava distraída com o celular) foi virando um enredo cheio de vida. Quando começaram a organizar as filas dentre os que queriam máscaras descartáveis ou laváveis, a vitalidade italiana aflorou.

Gesticulavam, riam, esbravejavam, mas pareciam todos conscientes de que estavam conectados em um mesmo momento, que exigia uma nova postura, uma nova estética. Fiquei pensando: onde isso vai dar e até quando? Uma das coisas que mais me fascinam em ser mãe e em ter sido professora, e também tia, é a oportunidade de aprender.

Poderia escrever horas sobre o que aprendi com meus filhos (desde que balbuciavam as primeiras palavras), sobrinhos, estudantes (isso, para falar somente sobre as pessoas mais jovens com quem aprendo). Acho que o dia foi mais leve hoje por motivo da minha sonhada mudança ter dado certo, mas também por ter aprendido um pouco com um áudio de um filho de uma amiga.

Para acalmar a mãe, ele dizia algo que resumirei como: “Não adianta fazer projeções (econômicas) baseadas nas experiências do mundo em sua normalidade. Isso que estamos vivendo nunca existiu… o futuro do que vivemos agora é imprevisível, podemos sair melhor ou pior, mas a nossa ansiedade de nada vai adiantar”. Foi bom acordar com esta perspectiva de uma vida nova na nova casa, com o áudio enviado por minha amiga, sobretudo em um dia em que batemos o recorde de 919 mortes em 24 horas. No campo da economia, sairmos para um futuro melhor depende da nossa capacidade de solidariedade, proteção, empatia e criatividade; no campo da saúde, depende de seguirmos o que recomendam os especialistas baseados no que já dá para ter certeza e a morte, quando vem, encerra toda capacidade de solidariedade, criatividade e proteção.