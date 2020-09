Cidades ‘O que me resta é ter fé’, diz novo reitor do Santuário Basílica Neste domingo, na missa das 17h30, o padre João Paulo Santos de Souza, de 37 anos, será empossado reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Missionário assume a missão ciente dos desafios de retomar a confiança dos devotos.

