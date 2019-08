Cidades 'O que ele está de olho na Amazônia?', diz Bolsonaro sobre ajuda internacional e Macron Presidente do Brasil questionou intenções de países do G7 em ajudar financeiramente no combate a incêndios na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o interesse de alguns países por trás do apoio ao Brasil para combater incêndios na região amazônica. Com um exemplar do jornal O Globo em mãos, Bolsonaro citou a manchete da edição desta segunda-feira, 26, do veículo que cita o presidente francês, Emmanuel Macron, e diz: "Macron promete ajuda de países ricos ...