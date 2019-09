Cidades O que a população espera da Força Nacional O POPULAR conversou com moradores dos bairros que são o foco do projeto “Em Frente, Brasil”. Demanda por serviços públicos é uma das exigências em comum

Um quarto da população de Goiânia vive nas regiões Oeste e Noroeste, que concentram 45% dos homicídios que ocorreram na capital entre janeiro e agosto deste ano. As duas áreas são foco do projeto “Em Frente, Brasil”, do Governo Federal, que se tornou mais visível nas duas últimas semanas, com a chegada de 100 homens da Força Nacional. Com objetivos ousados, o “Em Frente, B...