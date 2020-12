Cidades O POPULAR recebe prêmios na área de Direitos Humanos Jornal foi duplamente premiado na noite do último sábado (12) na 2ª edição do Prêmio Dom Tomás Balduíno de Direitos Humanos.

O POPULAR foi duplamente premiado na noite do último sábado (12) na 2ª edição do Prêmio Dom Tomás Balduíno de Direitos Humanos. Na categoria impresso, a 1ª colocada “Uma a cada três mortes em confronto com a PM em Goiás ocorre dentro de casa” foi assinada pela repórter Sarah Teófilo e publicada em 21 de abril de 2019. O segundo lugar na mesma categoria ficou com “A c...