Cidades O POPULAR pede desculpas por fotografia publicada erroneamente O erro foi percebido em minutos e a fotografia do deputado federal Alcides Rodrigues retirada da matéria

Em reportagem que fazia referência ao deputado professor Alcides sobre uma discussão que resultou em tumulto e no disparo de tiros em um centro universitário de Aparecida de Goiânia o POPULAR divulgou equivocadamente a foto do deputado federal Alcides Rodrigues. O erro foi percebido em minutos e a fotografia do deputado federal Alcides Rodrigues retirada da matér...