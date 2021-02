O popular traz na edição impressa deste fim de semana um caderno especial sobre o ensino híbrido em Goiás. O modelo de educação foi adotado em virtude da pandemia de Covid-19, a fim de promover o distanciamento social, e, consequentemente, reduzir o risco de contágio pelo coronavírus.

Em Goiás, tanto as escolas públicas quanto privadas seguem respeitando as normas de saúde impostas pela Covid-19. Assim, o “Educação em tempos de pandemia”, sob a curadoria de professores da UniAraguaia, traz uma reflexão sobre os desafios da volta ao ambiente escolar, as peculiaridades da educação infantil, o processo avaliativo dos estudantes e as tecnologias aplicadas à educação

O caderno será disponibilizado na superedição impressa dos dias 27 e 28 de fevereiro, e na versão flip para assinantes do O Popular.

