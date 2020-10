Em homenagem ao aniversário de 87 anos de Goiânia, O Popular lança a campanha #loucosporgoiania que vai mostrar quais os catinhos únicos e mais amados por quem vive na Capital de Goiás.

Para participar é simples: Fotografe um ponto da cidade que você ame, publique a foto com a hashtag #LoucosPorGoiania para compartilharmos no Instagram do jornal O POPULAR e pronto.

Lembramos que o perfil precisa estar aberto para fazermos o repost. Não precisa ser, necessariamente, um local turístico! Até a esquina de casa pode ser especial, ter alguma história bacana! que vale é o seu registro e a sua criatividade! Vamos postar todos os dias fotos de Goiânia até o fim do mês de outubro.

#LoucosPorGoiania #goiania87anos #opopular