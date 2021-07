No máximo 5 minutos. Esse é o tempo dentro do qual o Pra Fechar o Dia, novo podcast do POPULAR que estreia na segunda-feira (26), vai entregar o resumo das principais notícias goianas. Sob o comando de Marcos Carreiro, cuja voz se tornou familiar como âncora do Giro 360, o programa também trará uma breve conversa com o repórter responsável pela principal notícia do jornal no momento. "Nossa ideia é oferecer informação jornalística consistente num tempo menor que muito áudio que a gente recebe no Whatsapp", comenta Fabrício Cardoso, editor-executivo do POPULAR.

A lógica de máxima profundidade no menor tempo possível abre espaço para o império dos fatos. Embora a tendência seja de predominância de assuntos de vida urbana e política, nada impede que cultura ou esporte sejam o foco central de algum episódio do novo podcast. "Em uma época em que as pessoas têm pouco tempo disponível e uma enxurrada de conteúdos à sua disposição, muitas vezes falsos ou descontextualizados, é papel do jornalismo encontrar maneiras de facilitar o consumo de informações confiáveis. Foi neste sentido que pensamos o podcast", observa Marcos Carreiro.

Onde ouvir o podcast com notícias de Goiás?

Pra Fechar o Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 19h. Ficará disponível na capa do portal e nas plataformas de streaming como Spotify e Deezer, com distribuição também para leitores inscritos nas listas de notificação por push, Whatsapp e Telegram.

Para receber o resumo diário por meio do Whatsapp solicite o envio por meio das nossas listas de transmissão no número (62) 99995-2795