Com o objetivo de ampliar o alcance das informações produzidas pela redação e, consequentemente, criar uma relação mais próxima com os leitores, O POPULAR estreia nesta terça-feira (8) um canal de notícias para usuários do aplicativo de mensagens instantâneas, Telegram.

De acordo com o Editor Online do Popular, Michel Victor Queiroz, o grupo faz parte de uma série de ações e estratégias que visam facilitar o acesso aos conteúdos relevantes do jornal e combates as chamadas 'Fake News'. "Em meio a um universo de desinformação atual, é importante que veículos de comunicação também estejam presentes nestas plataformas, entregando conteúdos devidamente apurados e de fontes confiáveis", ressalta o jornalista.

Veja como é fácil receber seu conteúdo:

1 - Para participar do grupo de conteúdo do POPULAR é necessário baixar o aplicativo Telegram, disponível gratuitamente para versões Android e iOs.

2 - Em seguida, clique neste link: https://t.me/jornal_opopular

3 - Ao abrir o aplicativo clique em "Entrar no grupo". Pronto! Você já é um dos participantes do Grupo de Notícias do Popular.

*Caso você tenha conta no Telegram,é possível encontrar nosso grupo pesquisando por Jornal O Popular.