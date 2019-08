Cidades O POPULAR entrevista a Secretária de Educação de Goiás nesta segunda-feira (5) Fátima Gavioli participa de uma live no novo web estúdio do jornal a partir das 18h

A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, será entrevistada pelo repórter Thalys Alcântara nesta segunda-feira (5), às 18 horas, no novo web estúdio do O POPULAR. Ela vai falar sobre a suspensão de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da identificação de pagamentos indevidos a servidores. Acompanhe a conversa no nosso site ou nas redes sociais d...