O Popular em parceria com a UniAraguaia publica no próximo dia (27), a 3ª edição do caderno especial sobre educação em tempos de pandemia. A edição "Vozes da Educação" apresenta a formação, experiências e práticas pedagógicas protagonizadas pelos professores da Educação pública e privada, a partir do contexto pandêmico e seus novos desafios.

Neste editorial serão abordados temas como: jornada de trabalho do professor, desigualdade social e falta de acesso à internet é obstáculo à aprendizagem, pandemia momento para repensar a formação de professores e o ensino hibrido a modalidade que é a opção para a volta as aulas na pandemia.

Sobre o projeto