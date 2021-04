Cidades O POPULAR acompanhou a visita do príncipe a Pirenópolis em 1992 Reportagem da jornalista Silvana Bittencourt, hoje editora-executiva do POPULAR, com imagens do então editor de fotografia Hélio Nunes, já falecido, contou que o príncipe Philip dispensou o helicóptero e encarou a estrada entre Brasília e Pirenópolis

“Um príncipe nos Pireneus goianos”. Este foi o título da reportagem publicada no POPULAR de 20 de março de 1992, que registrou a visita do príncipe Philip a Pirenópolis, para conhecer o Santuário de Vida Silvestre Vagafogo. Philip esteve no local como presidente do WWF (Fundo Mundial para a Natureza) durante viagem ecológica ao Brasil e a Barbados, no Caribe. A report...