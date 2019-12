Cidades 'O Pisa é do PT', diz Weintraub para justificar 'tragédia' do Brasil em prova Ministro da Educação lembrou que avaliação se refere a 2018, atacou os governos petistas e poupou Michel Temer

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou e culpou os governos petistas pelo resultado do Brasil que considerou "uma tragédia" no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês). "O Pisa é do PT, não do (presidente Jair) Bolsonaro", afirmou Weintraub ao comentar os resultados de 2018 do exame, divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Organização p...