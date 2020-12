Cidades “O medo do desconhecido era grande demais” diz enfermeira Danielly Bitencourt se emociona ao dizer que não teve nenhuma perda de profissionais por Covid-19 desde o início da pandemia. Apesar disso, afirma que as mudanças com treinamento, cuidados com higiene e atendimento vão permanecer no SAMU

Responsável por uma equipe de 340 profissionais de saúde, a enfermeira e diretora-geral do Samu Centro-Sul de Goiás, Danielly Bitencourt se emociona ao dizer que não teve nenhuma perda de profissionais por Covid-19 desde o início da pandemia. Apesar disso, afirma que as mudanças com treinamento, cuidados com higiene e atendimento vão permanecer no Serviço Móvel de Atendi...