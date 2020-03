Cinco dias após o primeiro contato local, em 27 de fevereiro, o número de casos chegava a 400. Minha filha estava com uma alergia que se agravava. Mesmo já sabendo que deveríamos evitar hospitais, não poderíamos deixar sem assistência médica um problema que evoluía mal. Fomos ao hospital vinculado à universidade onde ela cursa Medicina.

Chegando lá, havia uma triagem. Um servidor todo paramentado (parecia um astronauta) media a temperatura. Dependendo do resultado, ele fornecia uma máscara e dirigia o paciente a um setor. Minha filha foi atendida por um dermatologista no pronto-socorro. Os acompanhantes eram vetados e ela já percebeu um cansaço entre enfermeiras e um clima de tensão, muito inferior ao percebido em nossa próxima visita, no dia 8 de março ( já havia então 7.375 casos).</CW>

As aulas estavam suspensas e até segunda ordem seriam oferecidas pela internet. A maioria dos colegas internacionais voltou a seus países. O namorado de minha filha que se encontrava conosco retornou ao Brasil, por uma decisão de seus pais que hoje considero muito acertada, já que logo depois estaríamos com as fronteiras fechadas.

Nem cogitamos voltar, tínhamos pendências a resolver e mudar para uma região onde a água das torneiras fosse potável era nossa principal meta. As prateleiras dos supermercados voltaram ao normal e confesso que tentamos manter uma rotina sem alarde.

Lembro-me de irmos ao shopping nesse dia tirar foto para documento e de apresentarmos ao namorado de minha filha uma piadina (um tipo de sanduíche) da qual gostávamos muito. O lugar estava cheio e ficamos com um misto de culpa, vergonha e medo por estarmos circulando, mas a ficha se encontrava ainda longe, quase lá na China.

Levamos o namorado ao aeroporto no dia 29 e, aí sim, pudemos ver que nada era como antes, poucos rostos, todos tensos, as pessoas que ouvi conversando seja em italiano ou em inglês, falavam do coronavírus, e as máscaras nos rostos, que não tapavam olhos preocupados, falavam por quem não falava.

Já não dava para ter a coragem quase irresponsável que herdei do meu pai, e a ansiedade infrutífera que herdei da minha mãe em nada me ajudaria a atravessar um período desconhecido, que eu não sabia nem as consequências nem quanto tempo iriam durar.