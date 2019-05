Cidades O ‘boom’ chamado Aparecida: Cidade comemora 97 anos neste sábado De uma união de famílias que se dispuseram a doar terras e materiais de construção, a cidade que comemora aniversário hoje se tornou referência econômica em Goiás

Quem um dia andou de carro de boi, acendeu fogueira e sentou com a família nas primeiras ruas de Aparecida de Goiânia, na época iluminada por lampiões, não poderia imaginar jamais que a cidade viraria o que se tornou. Em seus 97 anos, comemorados neste sábado(11), o município, cujo crescimento acelerado fez com que ele se tornasse o segundo mais populoso do Estado, pres...