Cidades Nuvem de poeira invade Santa Helena de Goiás; veja vídeo Moradores ficaram assustados com as cenas. Os motoristas devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade em casos como esse

Uma grande nuvem de poeira tomou conta de Santa Helena de Goiás, na Região Sul do Estado, no inicio da tarde desta terça-feira (5). Motoristas que dirigiam pela cidade precisaram redobrar atenção e reduzir a velocidade porque ficou difícil enxergar. O Corpo de Bombeiros informou que a poeira permaneceu no ar por cerca de 15 minutos. Apesar da situação, não houve ...