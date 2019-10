Cidades Nuvem de fumaça que atingiu Goiânia pode ter sido causada por queimada próxima ao Meia Ponte De acordo com o Corpo de Bombeiros, área de vegetação de 1 hectare foi afetada pelo fogo na noite de segunda-feira (29)

Um incêndio ocorrido em uma área de vegetação próxima ao Rio Meia Ponte, no Setor Balneário Meia Ponte, na Região Norte, pode ter relação com a fumaça que encobriu o céu em bairros de Goiânia na noite de segunda-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 1 hectare - o equivalente a 10 mil m² - foram queimados. O combate ao fogo teve início após as...