Vida Urbana “Nunca tivemos uma queda tão grande em Goiás” afirma Fátima Favioli Secretária de Educação de Goiás fala sobre o resultado do Saego 2018

Secretária avalia como preocupante o resultado do Saego e indica que se deve fazer acompanhamento melhor dos alunos neste ano, com expectativa de segurar redução das notas. Ao olhar os dados do Saego, a tradição é essa de oscilar? Não, não é. Existe uma tradição de que realmente nas avaliações em que os anos são pares haja uma queda, isso é normal. Então nos anos...