Cidades Nua e de máscara, mulher é flagrada andando pelas ruas do Residencial Moinho dos Ventos, em Goiânia O Corpo de Bombeiros informou que a mulher faz uso de medicação controlada para depressão e esquizofrenia

Uma mulher completamente nua e só com máscara de proteção foi flagrada na manhã desta segunda-feira (18) andando pelas ruas do Residencial Moinho dos Ventos, em Goiânia. Moradores da Rua MDV-9 a cobriram com cobertores e acionaram a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros informaram que a mulher faz uso de medicação controlada para depressão e esqu...