Vida Urbana Novos leitos pediátricos no Hugol reduzem ociosidade de unidade em Goiânia Ativação de 55 vagas para pediatria no maior hospital público do Estado diminui capacidade não aproveitada. Medida visa desafogar Materno-Infantil, que está superlotado

Inaugurados na manhã desta sexta-feira (12) com o intuito de ajudar a diminuir a superlotação do Hospital Materno-Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI), os 55 novos leitos pediátricos do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, ampliaram as atividades da unidade de saúde, que, no entanto, ainda não chegou a seu ple...