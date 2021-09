Cidades Novos inscritos no Enem farão provas em janeiro de 2022, anuncia o MEC As provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro

Os estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e que tinham isenção de taxas mas não compareceram às provas vão fazer a prova em janeiro de 2022, cerca de 40 dias depois da data em que a avaliação será aplicada para a maioria dos inscritos. Para essas pessoas, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro . Quem j...