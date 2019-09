Cidades Novos horários para a irrigação são definidos na região do Alto Meia Ponte Segundo portaria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que foi publicada nesta sexta-feira (13), horários serão definidos com base na vazão média registrada no dia

Atualizado às 16h35 Uma portaria publicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) estabeleceu, nesta sexta-feira (13), novos horários para irrigação em propriedades localizadas na área da bacia hidrográfica do Alto do Rio Meia Ponte, com retirada a montante do ponto de captação da Saneago (Saneamento de Goiás S.A.). De aco...