Cidades Novos focos de incêndio surgem na Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois novos focos surgiram à Noroeste do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

O incêndio que atingiu uma Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto, na zona rural do município de São João D’Aliança, na noite de sábado (21), teve um avanço considerável nesta terça-feira (24). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois novos focos surgiram à Noroeste do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. “Continuamos com intensa atuação de comba...