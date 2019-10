Cidades Novos estúdios do GJC oferecem mais tecnologia e conforto As rádios CBN Goiânia, Executiva e Daqui ganham nova estrutura, que valoriza a produção de conteúdo jornalístico, esportivo, musical e cultural

Com novos equipamentos, design inovador e espaço ampliado, foram inaugurados nesta segunda-feira (28) os novos estúdios do Sistema de Rádios do Grupo Jaime Câmara (GJC), em Goiânia, que abrigarão as rádios CBN Goiânia, Executiva e Daqui. A nova casa oferece tecnologia atual e estrutura renovada para valorizar a produção de conteúdo em todas as vertentes de sua programa...