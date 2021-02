Cidades Novos entraves seguram obra do BRT em Goiânia Necessidade de novo acordo com Ministério Público Federal, negociação com Iphan e chuvas são argumentos da gestão municipal para estimar entrega apenas para setembro

A estimativa feita pela gestão anterior do Paço Municipal para a entrega do trecho do BRT Norte-Sul entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque em maio deste ano não deverá ser cumprida pela administração atual. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ainda aguarda a solução de entraves para o andamento da obra, que está parada em duas frentes de serviços. A ...