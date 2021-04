Cidades Novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás tomam posse nesta sexta-feira (23) Os magistrados Wilson Safatle Faiad e Fernando de Castro Mesquita foram escolhidos pelos desembargadores que compõem o Órgão Especial na sessão do dia 12 de abril

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (23) a solenidade de posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), no Auditório José Lenar de Melo Bandeira, no prédio do Setor Oeste. Os magistrados Wilson Safatle Faiad e Fernando de Castro Mesquita foram escolhidos pelos desembargadores que compõem o Órgão Especial na sessão do dia 12 de abril. Wilson S...