Novos casos de coronavírus somam 1.739 no mundo e total atinge 87.137, diz OMS

O número de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo subiu 1.739 e chegou a 87.137, sendo que 2.977 pessoas morreram da doença. Os dados foram atualizados neste domingo, 1, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que manteve as avaliação de risco global no nível "muito alto". Segundo a instituição, cinco países passaram a integrar a lista das nações com ...