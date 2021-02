Cidades Novos áudios reforçam suspeita que Padre Robson pagou propina para desembargadores No encontro, que durou 1h30, o religioso, o então diretor jurídico da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), Anderson Reiner, e o advogado Claudio Pinho conversam abertamente sobre a compra de uma fazenda

Atualizada às 13h51. Em novos áudios gravados pelo Robson de Oliveira durante uma reunião entre ele e dois advogados é discutido o suposto pagamento de propina para desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) em um processo relativo à compra de uma fazenda. No encontro, que durou 1h30, o religioso, o então diretor jurídico da Associação Filh...