Cidades Novo viaduto melhora trânsito da Região da 44, mas aumenta estacionamentos irregulares Comerciantes e motoristas dizem que falta opção e reclamam de multas. SMM diz que guinchou ao menos cinco veículos desde a inauguração

O primeiro final de semana de funcionamento do Viaduto da Moda Regina Pimenta Peixoto Moura, parte do projeto de extensão da Avenida Leste-Oeste, mostrou melhora na fluidez do trânsito da Região da 44. Diante do maior fluxo de veículos, porém, comerciantes observam aumento de carros estacionados em locais proibidos. Para os lojistas, a situação ocorre por falta d...