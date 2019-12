Cidades Novo vestibular vai avaliar demanda

As mudanças no edital do vestibular para o primeiro semestre de 2020 na Universidade Estadual de Goiás (UEG) têm relação com a baixa demanda para determinados cursos em locais específicos. Agora, os estudantes inscritos tiveram que escolher apenas o curso e três opções de localidade. A ideia é verificar quais turmas serão formadas a partir das escolhas e, assim, gerar...