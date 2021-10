Cidades Novo tuitaço gera mobilização contra corte de R$ 600 milhões na ciência brasileira No último dia 15, houve uma mobilização semelhante que também atingiu os trending topics da rede social

Novos atos contra os cortes orçamentários na ciência brasileira acontecem nesta terça-feira (26). Um tuitaço foi realizado pela manhã com a hashtag #SOSCiência e alcançou os assuntos mais comentados no Twitter. No último dia 15, houve uma mobilização semelhante que também atingiu os trending topics da rede social. Organizada por entidades ligadas à ciência, ...