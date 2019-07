Cidades Novo trecho da Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, será interditado nesta segunda-feira (1º) Bloqueio será na Rua Oiapoque sentido Pedro Ludovico, capital

Um novo trecho da Avenida São Paulo, no setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, será interditado, no início da tarde desta segunda-feira (1º). O bloqueio será na Rua Oiapoque sentido Setor Pedro Ludovico, na capital. O objetivo da interdição é a realização do recapeamento asfáltico. Os motoristas devem fazer um desvio pela Rua Solimões. Em nota, a Secretaria de Inf...