Cidades Novo trecho da Avenida 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, é interditado para obras do BRT Bloqueio deve seguir até o dia 20 de dezembro, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito

Um novo trecho da Avenida 4ª Radial foi interditado na manhã desta quinta-feira (17) em decorrência das obras do BRT. Os serviços serão realizados entre o Terminal Isidória e a Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico. A interdição deve seguir até o dia 20 de dezembro, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT). Por conta do trecho fechado para obras, o moto...