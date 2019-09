Cidades Novo superintendente do Iphan em Goiás toma posse na próxima quinta-feira (3) A nomeação do advogado Allyson Ribeiro, indicado pelo deputado federal professor Alcides, teve ampla repercussão pela ausência de experiência do homem e pelas declarações do parlamentar. Em entrevista ao POPULAR, ele disse que o cargo foi "sorteado" entre os deputados. "Como o cargo é meu, vou indicar a pessoa que eu confio"

O novo superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás, o advogado Allyson Ribeiro e Silva Cabral, deve tomar posse na próxima quinta-feira (3), conforme informação do órgão do governo federal. Ele teve nomeação assinada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, no último 16 e o documento foi publicada no Diário Oficial da União (...