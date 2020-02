Cidades Novo superintendente do Iphan em Goiás quer Cavalhadas como patrimônio imaterial Sem orçamento para novos projetos, superintendência do Iphan em Goiás aposta em parcerias, principalmente com o governo estadual, para tirar propostas do papel

Sem perspectiva de obtenção de recursos junto ao governo federal, a superintendência em Goiás do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tem apostado em parcerias principalmente com o governo estadual para avançar em novas iniciativas. Projetos como a restauração das ruínas do Arraial de Ouro Fino, entre Itaberaí e a cidade de Goiás, estão parados, ...