Cidades Novo sistema de monitoramento em Goiânia informará qualidade do ar e temperatura Rede que combina câmeras e outros dispositivos está em fase de instalação

Goiânia receberá um novo sistema de monitoramento com a instalação de novas câmeras e o acompanhamento de mais informações em tempo real. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), além do monitoramento 24 horas, os dispositivos terão conexão com sensores capazes de informar, por exemplo, a qualidade do ar e temperatura. E...